Assemblée nationale: dispute entre Aida Mbodje et Moustapha Niasse autour du temps de parole

Aida Mbodj a jugé avoir été discriminée et l'a dit tout haut. La député non inscrite s'est directement adressé au président de l'Assemblée nationale à qui elle a réclamé son dû. "Vous n'avez pas le droit de me retirer la parole", a t elle hurlé. Une réclamation qui a perturbé la séance pendant des minutes puisque des députés de l'opposition l'ont soutenue dans cette requête. Mamadou Diop Decroix a même demandé une suspension de la séance mais il n'a pas été suivi.



Il faut souligner qu'avant Aida Mbodj, c'est Cheikh Bamba Dièye qui a eu un échange houleux avec le président de l'Assemblée nationale. Une dispute à l'issue de laquelle le député de Fsd/bj a renoncé à son temps de parole.