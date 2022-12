Assemblée nationale / Mamadou Lamine Diallo sur les 45 milliards : "On a quelques inquiétudes!"

À l'occasion du passage du ministre des forces armées pour le vote du budget de ce département, le parlementaire Mamadou Lamine Diallo a fait part de la situation actuelle du pays et les derniers développements relatifs à l'information liée à l'achat d'armes par le ministère de l'environnement.



Mamadou Lamine Diallo a exprimé ses inquiétudes concernant le dossier des 45 milliards de Fcfa destinés à l'achat d'armes par le ministère de l'environnement auprès "d'une personnalité peu recommandable".



"Monsieur le ministre, on a eu une information qui nous a rattrapé parce qu'on a dit que le président a acheté un avion et c'était dans le budget du ministère des forces armées...", a-t-il ajouté pour montrer à quel point l'interrogation a atteint son paroxysme au moment où l'on parle de secret-défense.



Le parlementaire a également largement évoqué la question du secret défense" et à l'en croire, Pape Alé Niang ne devrait pas être en prison, car c'est un sujet assez relatif " tout n'est pas secret défense", a-t-il déclaré en Wolof. Et d'ajouter : "On ne peut pas interdire à un député de parler de la sécurité...Les députés sont là pour le débat démocratique".