Assemblée nationale : La majorité vote ses amendements et maintient le nombre de députés à 165.

Le projet de loi modifiant le code électoral pour l'augmentation du nombre de députés n'est pas passé comme l'on pouvait le penser. En effet, après de vives polémiques sur la question de l'augmentation du nombre de députés, la majorité a proposé ses amendements pour maintenir le nombre de députés à 165. Afin de se démarquer des accusations des députés l'opposition.



Des amendements qui ont été votés comme une lettre à la poste par la majorité parlementaire malgré les agitations des députés de l'opposition.



L'adoption du premier amendement aura ainsi comme conséquences, le maintien du nombre de députés à 165. Et le deuxième amendement stipule que "les députés de l'assemblée nationale sont élus à raison de 112 députés dont 97 pour l'intérieur du pays et 15 pour l'intérieur au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du département et 53 députés au scrutin proportionnel sur la liste nationale".