Assemblée nationale : L'honorable député Ismaïla Diallo liste les maux des Collectivités territoriales

Le député Ismaïla Diallo a félicité le ministre des efforts qui ont été faits dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Cependant, il a mentionné que tous ces efforts seront vains si on ne sait pas où se trouvent les priorités. Il a aussi noté l'incohérence entre les textes et ce qui existe réellement sur le terrain.



Par rapport au programme de pilotage, il fait savoir qu'aucun crédit ne devrait être alloué à ce programme puisque l'acte 3 existe depuis 10 ans.



Il a aussi dénoncé les conditions de travail des agents des communes qui sont le manque d'outils de travail, de connexion, d'absence de bâtiments pour abriter la mairie, etc...