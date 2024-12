Assemblée nationale: «J’ai une satisfaction pour le démarrage de cette quinzième législature» ( Ministre Yankhoba Diémé)

L’installation des membres de la 15e législature de l’Assemblée nationale s’est déroulée sous le sceau de la démocratie et de la transparence, selon les propos du ministre chargé des Relations avec les institutions, Yankhoba Diémé. Ce dernier a salué le bon déroulement des travaux, soulignant l’importance d’une telle réussite dans le contexte politique sénégalais.



« Les choses se sont déroulées sans heurts, en toute démocratie et en toute transparence. Cela appelle à une satisfaction de la part de chaque Sénégalais », a déclaré le ministre, insistant sur le caractère exemplaire de cette transition institutionnelle.



Le ministre a félicité l’ensemble des acteurs impliqués, notamment le doyen d’âge Alla Kane, ainsi que le nouveau président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Ce dernier a, selon Yankhoba Diémé, « brillamment pris les rênes sans interruption » et su marquer son empreinte dès les premiers instants.



Enfin, le ministre a adressé ses félicitations à tous les députés de cette nouvelle législature, les invitant à travailler dans un esprit de collaboration pour relever les défis du pays.