Assemblée nationale / Ibrahima Diop tire sur le PSE: « C’est le cimetière des illusions perdues… »

Le député de l’Europe du Nord, de Ouest et du centre, Ibrahima Diop ne semble pas être convaincu par la politique agricole du Sénégal depuis 2012. « Quand on lit le PSE, on a l’impression que nous sommes face à un cimetiere d'illusions perdues » regrette le député de la diaspora à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère de l’agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire.



Sur le prix du kilogramme d’arachide, Ibrahima Diop trouve le prix très bas. « 280, c’est trop bas pour soutenir les agriculteurs. Les huiliers ne tiennent pas compte des difficultés du monde agricole » dénonce le député en soulignant ses inquiétudes sur la spéculation foncière. « Il faut donner les terres aux agriculteurs » pense t-il.



Cheikh S. FALL