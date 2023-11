Assemblée nationale : Guy Marius Sagna crache sur la politique de jeunesse du ministre Pape Malick Ndour

À l'occasion du vote du budget du ministère de la Jeunesse de l'Entreprenariat et de l'Emploi, le député de Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna, a récusé la politique de jeunesse déroulée par le ministre Pape Malick Ndour. Selon lui, toutes les décisions prises par le gouvernement pour l'accompagnement de la jeunesse sont nulles."



Le gouvernement crée 30 000 emplois par an et chaque année, il y a 300 000 demandeurs d'emploi par an. Et cela fait 150 000 emplois en 5 ans sur 1,5 million demandeurs d'emploi sur 5 ans. Vous ne pouvez par régler le problème parce que vous avez exporté l'emploi et vous avez donné les marchés aux entreprises étrangères. C'est la raison pour laquelle les entreprises sénégalaises ne peuvent pas absorber le problème d'emploi des jeunes. Ce qui constitue une faillite totale du président Macky Sall et la faillite du PSE", a-t-il soutenu.



Par ailleurs, il a souligné que plus 1.289 policiers sont restés 12 mois sans salaire.