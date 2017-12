Assemblée nationale : Des députés lancent des messages de soutien à Aliou Cissé

En marge du vote du budget du ministère des Sports, des députés ont tenu à faire passer des messages de soutien à Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Des mots d'encouragement lui ont été adressés par les députés Fanta Sall, Aïssatou Mbodji dite Aïda, Aymérou Gningue et Me Madické Niang. "Le Sénégal est l'espoir de tout un continent. Il devrait y avoir des parrainages pour permettre aux supporters de rallier la Russie afin de pousser nos Lions à la victoire. Félicitations à Aliou Cissé et à ses joueurs!", a déclaré l'honorable député Aïssatou Mbodji dite Aïda. Aymérou Gningue. Même son de cloche du côté des autres intervenants. La réponse du ministre des Sports ne s'est pas fait attendre. "Aliou Cissé, avant d'être entraîneur de l'équipe nationale est un employé de la Fédération. Mais, il est payé par l'État du Sénégal bien sûr. Je reviens de la Russie. J'y étais dans le cadre du tirage au sort de la Coupe du Monde. Aliou Cissé était la star. Des 32 sélectionneurs de la Coupe du Monde, il est le seul entraîneur noir et il est le plus jeune. C'est une fierté. C'est pourquoi nous nous réjouissons de l'expertise locale", a répondu Matar Bâ.