Assemblée constitutive des artistes : les recommandations du SYNAPROCS pour la réhabilitation de leurs droits

Le syndicat national des artistes et professionnels de la culture (SYNAPROCS) s'est réuni, ce jeudi 23 mai 2024, pour tenir une grande assemblée constitutive. Sous la présence de la confédération des syndicats autonomes (CSA), les artistes toutes catégories confondus (musique, danse, cinéma, art visuel, cultures urbaines, théâtre, littérature, industrie créatives, infographie, chants religieux, photographie, slam, techniciens, management, production, mode, conte, animation) ont répondu présent à cette rencontre.

L'objectif de la création de ce syndicat est de voir comment l'artiste peut-il vivre de son métier afin de se prévaloir du statut de professionnel et de bénéficier des droits du travailleur. Ce syndicat permettra aux artistes de se positionner pour porter la voix de leurs problématiques afin que leurs droits soient réhabilités. Et, pour une bonne organisation, ces acteurs culturels ont élaboré un mémorandum articulé autour de 12 axes.

Selon le musicien Vieux Mac Faye qui a procédé à la lecture du mémorandum, les recommandations sont les suivantes : regrouper tous les travailleurs du secteur des arts, de la culture dans une même organisation, de travailler à l’amélioration des conditions des artistes et professionnels de la culture, veiller à l’application stricte des lois et règlements protégeant les droits des artistes et à la création des mécanismes de soutien relatifs au bien-être et à leur épanouissement professionnel, mettre en place une plateforme de dialogue pour les acteurs culturels, les autorités publics et les partenaires sociaux, développer une politique culturelle adaptée au réalité du terrain, promouvoir et protéger les droits des artistes et professionnels de la culture y compris le droit d’auteur, d’assurer un suivi et une évaluation continue des politiques culturelles et des initiatives pour garantir leur efficacité sur les besoins des artistes et des professionnels, de militer pour une décentralisation des ressources culturelles et la mise en place des infrastructures culturelles de qualité dans toutes les zones du Sénégal, mettre en œuvre des initiatives de développement communautaire et de soutien aux artistes et des professionnels, mettre en avant la culture sénégalaise et son potentiel, défendre les intérêts et les libertés syndicales, d’éduquer ses adhérents dans le sens de leurs intérêts matériels et moraux et de permettre à chaque militant de défendre librement son point de vue sur toutes les questions concernant l’organisation.