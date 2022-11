Assemblée Nationale : Coura Macky recadre ses collègues députés et insiste sur le respect des appartenances religieuses au sein de l’hémicycle

Fervent défenseur du président Sall, d’où son surnom « Coura Macky », l’honorable députée qui s’est déjà fait remarquer à travers s774948408e frasques au sein de l’hémicycle et dans les médias, a tenu un discours jugé sage et très apprécié par tous lors de sa prise de parole ce mardi, à l’occasion du vote du budget du ministère de l’eau et de l’assainissement. En effet, en réagissant suite à une certaine « maladresse » d’une de ces collègues députés à l’endroit du collègue et guide spirituel des "Moustarchidines ". Elle a lancé un appel à tous ses collègues, au respect des appartenances religieuses car tout jugement ou paroles maladroites pourraient avoir des conséquences fâcheuses et cela peut être évité..