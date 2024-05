Assane Mbengue (Nouveau Dg Dakar Dém Dikk) : « J’ai conscience des frustrations, des attentes et de toutes les obligations… »

Selon le nouveau directeur général de la société nationale de transport routier Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue qui a procédé à la passation de service ; « Une attention particulière sera accordée à ces personnes qui sont sur le terrain et qui portent l’image de Dakar Dem Dikk car étant en contact direct avec les usagers. De jour comme de nuit, ces chauffeurs, receveurs, laveurs, mécaniciens et techniciens font la fierté de Dakar Dem Dikk. »

Une déclaration faite ce jeudi en présence du directeur sortant Ousmane Sylla qui lui a officiellement transmis les commandes dans les locaux de la direction générale.



Poursuivant, il fera savoir que : « La mission est grande, j’en suis conscient. Je suis également conscient que des choses ont été faites même s’il reste encore beaucoup à faire. C’est l’occasion pour moi de saluer les efforts consentis par mon prédécesseur, Ousmane Sylla et de lui souhaiter plein succès pour le futur. Nous allons nous évertuer à consolider les acquis tout en les renforçant » Au moment où la boîte est secouée par des mouvements d’humeur des salariés, liés à la gestion qualifiée de «partisane » de la part du directeur sortant, le nouvel homme fort de DDD a promis d’y remédier. « J’ai conscience des frustrations, des attentes et de toutes les obligations que nous devons respecter pour vous mettre dans des conditions optimales. Nous travaillerons tous ensemble à ramener un climat social apaisé, un environnement propice à l’épanouissement des travailleurs. Dans nos priorités figurent l’amélioration des conditions de travail et de vie des collaborateurs à tous les niveaux » a-t-il déclaré.