Assainissement et gestion des eaux pluviales et usées : Serigne Mbaye Thiam pointe du doigt le mauvais comportement des citoyens et l’abondance des pluies

La question de l’Assainissement et la gestion des eaux pluviales et usées est revenue assez souvent lors du vote du budget du ministère de l’eau et de l’assainissement à l’Assemblée Nationale. Serigne Mbaye Thiam à toutefois pointé du doigt le mauvais comportement de certains citoyens. Il a évoqué l’abondance des pluies et pris l’exemple de grandes villes de pays développés pourtant noyées sous les eaux après des pluies intenses.