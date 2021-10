Asc Saloum : Des dirigeants déclarent nulle et non avenue l'Ag du comité de pilotage et invitent Souleymane Ndéné Ndiaye à organiser une assemblée générale.

Le torchon brûle à l'Asc Saloum. À la suite d'une assemblée générale organisée par des membres de la ligue et du comité de pilotage composé de 15 personnes, des dirigeants se sont levés pour éclairer la lanterne de l'opinion.



À les croire, il est du ressort du bureau sortant avec à sa tête Me Souleymane Ndéné Ndiaye, d'organiser une AG élective. Et donc aucune autre structure n'est habilitée à initier une Ag à l'insu des membres du bureau sortant.



Ces dirigeants dont Mamadou Ndiaye Diack de la section de football de l'Asc Saloum, qui ont déclaré nulle et non avenue cette assemblée générale ayant abouti à la nomination de Fallou Kébé, ont invité le président sortant à convoquer tous les acteurs afin d'aller vers ce renouvellement.



D'après eux, l'assemblée générale ordinaire doit être organisée dans le respect strict des lois de notre pays en permettant aux candidats Aly Mané et Fallou Kébé d'aller vers une élection libre et transparente.