Arrêt des travaux sur le litoral/ Les interrogations du journaliste Bachir Fofana: " Pourquoi c'est Atépa qui nous l'annonce?...Il parle à quel titre ?".

Lors d'une émission sur ITV, notre confrère Bachir Fofana, s'est prononcé sur la sortie de l'architecte, Pierre Goudiaby Atépa annonçant la suspension des constructions sur le littoral. " Pourquoi c'est Atépa qui nous l'annonce? Pourquoi ce n'est pas une décision annoncée officiellement par les autorités?Où est le ministre de l'Urbanisme? Où est le porte-parole du gouvernement? Où est le premier ministre? Pourquoi, c'est Atépa? Et puis quel rôle, il a dans le nouveau gouvernement? Est-ce que c'est un conseiller ou un apporteur d'affaires?", s'est-il interrogé.



Poursuivant, il ajoute. " Il y a une confusion, parce qu'il a un intéret particulier dans cette affaire qu'on le veuille ou non ce n'est pas un intérêt nouveau. Moi j'ai été dans la presse, je l'ai couvert. Il y a un moment au niveau de la mosquée de la divinité, il parlait d'un projet d'aménagement...Donc, il parle à quel titre? C'est notre première appréciation!".



En clair, M. Fofana dira ceci en ce qui concerne ce projet. " Pour le reste, je pense que dans cette faire là, le coup est déjà parti car les gens ont déjà construit leurs maisons. Et pour ceux qui ont déjà construit, qu'est-ce qu'on en fait? Le dernier hôtel qu'on a autorisé là bas, c'est l'hotel Azalai Non?...Il y a une note au niveau de la DGID qui est devenue publique bien qu'elle soit estampiée secrète. Et dans cette note, on parle de quelque chose qu'on va étudier au cas par cas...", a-t-il précisé.