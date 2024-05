Armées: Zoom sur le rôle et la mission de l'Attaché de Défense et de Sécurité auprès des Ambassades

Au lendemain de l'affectation du Cemat, le général Souleymane Kandé au Poste d'Attaché militaire à New Delhi en Inde, les supputations vont bon train quant à une sanction contre le désormais ex Chef d'Etat Major de l'Armée de Terre. Nos confrères du journal le Quotidien, renseignent d'une probable attaque du décret à la Cour Suprême. Selon certaines langues, d'autres gradés de l'Armée avaient été limogés du jour au lendemain sans occuper une autre fonction jusqu'à leur retraite.



Dans un décret n°2024-873 signé le 29 Mars 2024, l'ancien chef de l'Etat Macky Sall définit la mission des attachés de Défense et de sécurité auprès des Ambassades à l'étranger.



Dans son article 1er, le décret stipule:

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de Défense, il est créé, auprès de certains représentations diplomatiques sénégalaises et conformément à l'organigramme type des postes diplomatiques, une mission militaire permanente placée sous l'autorité d'un officier général ou supérieur des Forces Armées chef de Mission Militaire.

L'officier chef de Mission prend l'appellation " d' Attaché de Défense et de Sécurité" près l'ambassade du Sénégal au pays d'accréditation.



L'attaché de Défense et de Sécurité, ainsi que les militaires mis à la disposition des Ambassades, ont la qualité de membres de personnel diplomatique. Ils jouissent de tous les privilèges et immunités reconnus aux diplomates.



Dans l'article 5 du décret, il est mentionné les catégories et hiérarchies correspondantes du personnel civil sénégalais de leur Ambassade. Ainsi, le document indique : " Le personnel militaire autre que le chef de Mission Militaire est affecté conformément aux dispositions du décret régissant les affectations dans les postes diplomatiques et Consulaires. Ils sont assimilés, selon leur catégorie, à la hiérarchie correspondante du personnel civil sénégalais de leur Ambassade:

- Officier Adjoint : Conseiller d'ambassade;

- Sous-officier comptable: Secrétaire d'Ambassade;

- Autres sous- officiers: Attaché d'Ambassade;

- Militaire du Rang: Personnel administratif et Technique.