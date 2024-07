Armée: après 44 sous-officiers formés en maistrance, 30 autres de la 2ᵉ promo sont sortis de l’École de la Marine nationale

Le Chef d’État-Major Général des Armées, Mbaye Cissé a présidé, ce jeudi 11 juillet 2024 au camp général Mountaga Diallo, à Bel Air, la cérémonie de sortie de la 2ᵉ promotion de maistrance (sous-officiers) de l'École de la Marine nationale.



Dans son allocution le CEMGA a tenu des mots de remerciement à l'endroit du personnel de formation et a ainsi invité les 30 nouveaux sous-officiers issus de la 2ᵉ promotion du cours de maistrance de l’École de la Marine nationale à s’inspirer des valeurs traditionnelles de la marine, mais aussi des enseignements reçus au cours de leurs études et des stages effectués.



« La cérémonie qui nous réunit ce matin consacre la fin de formation de la 2ᵉ promotion des élèves de la seconde promotion de cette école. Elle constitue ainsi une nouvelle étape dans ce long processus de construction de notre corps académique, militaire et naval », se réjouit CEMGA Général Mbaye Cissé.



La 2ᵉ promotion du cours de maistrance de l’École de la Marine nationale a pour parrain l'enseigne de vaisseau de 2ᵉ classe Ousmane Faye, issu du cours de maistrance en Grèce.



« je vous recommande de vous inspirer de l'exemple de l'enseigne de vaisseau de 2ᵉ classe Ousmane Faye, marin engagé et compétent et qui sera désormais votre parrain » indique ainsi le CEMGA Général Mbaye Cissé.



L'enseigne de vaisseau de 2ᵉ classe Ousmane Faye est entré en service le 1ᵉʳ novembre 1977. Il a embarqué en cours de carrière à bord du navire de surveillance popenguine, du patrouilleur de haute mer le Ndiambour, du navire de transport Le joola et du patrouilleur de haute mer Fouta. L'enseigne de vaisseau de 2ᵉ classe Ousmane Faye est mort le 26 septembre 2002 lors du naufrage du navire Le Joola.



Cette promotion 2022-2024 compte différentes spécialités et a été formée à travers les traditions, le parcours, l’expérience et l’expertise de la Marine Nationale.



« Intégrés à l’école en septembre 2022, ces élèves ont suivi avec discipline, abnégation et détermination durant deux années académique d’une part un enseignement commun dans les domaines la formation militaire, maritime, sportif et de l’enseignement générale et d’autre part d’aptitudes techniques dans les trois spécialités suivantes : manœuvrer, électricien et fusilier marin commando » a fait savoir Abdou Salam Diallo capitaine de vaisseau et commandant de l’École de la Marine Nationale



À la suite de deux années de formation, ces 30 sous-officiers formés en maistrance bénéficieront du grade de sergent à leur sortie. Ils pourront poursuivre leur carrière au même titre que les autres officiers dans les armées de terre ou de l’air.



À cet effet, le capitaine de vaisseau et commandant de l’École de la Marine Nationale exhorte ainsi ces derniers « à rester dans la voix de l’excellence » et les invite aussi à s’inspirer de la devise de l’école de Marine Nationale: « professionnalisme, discipline éthique et esprit d’équipage ».