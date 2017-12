Après son concert à Kaolack : Wally Seck laisse derrière lui un climat délétère au Coeur de la ville

Le passage du fils de Thione Seck à Kaolack pour un concert à l'esplanade du Coeur de ville n'a pas été une réussite éclatante. Du moins, si l'on en croit les travailleurs établis au niveau de ce complexe commercial. Lors d'un sit-in tenu hier dans la ville de Mbossé, ces derniers ont dénoncé le fait qu'ils aient reçu un avis interdisant toute activité commerciale le soir de la venue de Wally Seck.

Très remontés contre la direction de ladite structure, commerçants et tailleurs ont pointé du doigt le directeur général qui, disent-ils, a donné l'ordre à une cinquantaine de Gmi d'évacuer les occupants des lieux. " Wally Seck est venu à Kaolack, il a gagné beaucoup d'argent, mais de notre côté, son concert nous a causé d'énormes pertes", a déclaré l'un d'eux.



Dans la foulée, un tailleur prend la parole et déclare." Le directeur général n'a aucune considération vis-à-vis des travailleurs qui ont pris en location des cantines au Coeur de Kaolack en s'acquittant convenablement de leurs redevances. Moi, j'ai une commande à livrer, mais les policiers sont venus me dire de fermer mon atelier. C'est vraiment déplorable. Ils ont tout fait pour que les autres commerçants de Kaolack viennent s'installer ici, ces derniers ont dit niet préférant la proximité avec le marché central de Kaolack à la forfaiture notée dans ce complexe".



Rappelons que la gestion du Cœur de ville de Kaolack est actuellement entre les mains du milliardaire, Serigne Mboup. D'ailleurs, son directeur général répondant au nom de Cheikh Faye a promis de réagir sur cette affaire dans les heures à venir.