Après la multitude de commissions d'observation du croissant lunaire au Sénégal : vers une scission à la Conacoc.

Après plus de 20 ans de service pour édifier la communauté musulmane sur le croissant lunaire, Mourchid Ahmed Iyane Thiam a été rappelé à Dieu, laissant derrière lui une commission qui suscite aujourd'hui toutes les inquiétudes quant à sa continuité. On avait certainement l'habitude de voir la communauté musulmane divisée sur l'apparition de la lune, mais pas les membres de la commission chargée d'unir tous les musulmans autour d'une même lune.



Il est constaté certes que cette entité, n’est presque jamais arrivée à sa mission: celle d'unir la communauté musulmane pendant la célébration des fêtes religieuses malgré les différents efforts du regretté Mourchid Ahmed Iyane Thiam.



Toutefois, la sortie de El Hadj Oumar Diène brandissant un document pour valider son poste de coordonnateur intérimaire est loin de faire l'unanimité des membres de la commission. Soutenant sa conformité aux règles et textes établis pour la marche de la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, El Hadj Oumar Diène estime n'avoir rien à se reprocher au moment où les contestataires estiment avoir désigné le représentant de la famille Kounta pour la coordination de l'entité chargé d'édifier les musulmans sur la tenue de certains événements religieux.



D'ailleurs, Imam Diène, même étant critiqué par les membres de la commission, n'hésite pas à camper sur sa position tout en déroulant sa feuille de route pour la marche de la commission en débutant par l'amélioration de la communication. Cette démarche solitaire risque toutefois de créer une scission au sein de ladite commission, et au-delà, semer le trouble dans la tête des musulmans.



Cette chaise intérimaire que s'offre 'légalement' le secrétaire général de l'Association de la Ligue des imams et oulémas du Sénégal, sera-t-elle confortable jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra le 27 février prochain? Wait and see...