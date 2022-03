Après l’élimination de l'Egypte des qualifications de la coupe du monde: l'entraîneur Carlos Queiroz annonce son retrait de la sélection des "Pharaons"

L’entraîneur portugais, Carlos Queiroz, a fait ses adieux à l'équipe nationale égyptienne après la défaite des « Pharaons » contre le Sénégal lors du tour décisif des éliminatoires de la Coupe du monde aux tirs au but. Il l’a annoncé sur son compte officiel "Facebook":

« Le rêve est terminé. Nous avons fait de notre mieux, mais aujourd'hui cela n'a pas suffi. Du fond de mon cœur, ma gratitude à la Fédération égyptienne pour l'honneur de former l'équipe nationale. À tous mes joueurs et à mon personnel, mon appréciation et mon humilité. Merci beaucoup. Vous serez toujours dans mon cœur. Ce fut un honneur pour moi de travailler et d'aider avec des professionnels aussi dévoués et efficaces et incroyables amis... Sans vous, rien ne serait possible pour moi dans ma vie... Je suis si fier de vous les gars, meilleurs vœux et gratitude à tous les fans égyptiens... Au revoir ! »