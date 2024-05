Appui et Accompagnement aux PME Agricoles de la ZLECAF : Le PROVALE-CV outille les acteurs de l'écosystème des entreprises

Le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV) a ouvert ce Mercredi un atelier de formation des cadres de l'écosystème des entreprises sur les enjeux, opportunités et outils de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Cette activité inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui et d'accompagnement aux PME/PMI agricoles et agro-industrielles financé à hauteur de 949 695 EUR par l'agence Italienne pour la coopération au développement, géré par la banque africaine de développement BAD. Ces cadres, chefs d'entreprise et acteurs clés vont discuter durant 3 jours sur les opportunités et défis de la ZLECAf afin de faire émerger des PME/PMI agricoles/agro-industrielles dynamiques et compétitives capables de tirer profit de ce nouvel espace d'échanges.