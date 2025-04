Appel à un débat public / TAS à Sonko : « Je suis prêt à répondre à son appel, quel que soit le lieu »

En conférence de presse ce mardi, le président de la République des Valeurs (RV) a répondu au leader du Pastef, Ousmane Sonko, qui l’a invité à un débat public sur le pétrole et le gaz. Thierno Alassane Sall se dit prêt à répondre au Premier ministre, et ce, dans n’importe quelle langue : « J’ai bien entendu son appel à débattre des questions liées aux ressources naturelles. Je suis à son écoute. Libre à lui de choisir le lieu, l’heure et la langue qu’il veut », a déclaré le député, qui a été interpellé en son absence par Ousmane Sonko lors de la séance plénière sur les questions d’actualité au gouvernement.