Anta Babacar Ngom : « J’espère franchement que le président Diomaye Faye va réussir sa mission »

Après sa participation à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, où elle a obtenu plus de 15 000 voix, soit 0,34 % des suffrages, la seule candidate qui était en lice dans cette course présidentielle a souhaité le meilleur pour le président Faye. « Je suis content que mon pays ait un président jeune et qu’il faudra accompagner » a-t-elle lancé. « Aujourd’hui je m’attends qu’il remette le Sénégal au travail. » En outre, elle dira n’a pas être obnubilé par un poste ministériel et d’être prête à contribuer au développement du Sénégal comme elle l’a toujours fait à travers le secteur privé.