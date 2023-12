Annulation de la 3eme tranche du Woyofal : les usagers très enthousiastes ,certains doutent de l‘effectivité

Face aux députés, le 25 novembre, le Ministre du Pétrole et des Énergies avait annoncé la suppression de la troisième tranche du Woyofal. Ce que le Directeur général de Senelec, Papa Mademba Bitèye a confirmé.



En effet, pour se conformer à la décision du Gouvernement, Senelec a soumis au régulateur une nouvelle grille tarifaire qui pourrait être applicable et effective à partir du 1er décembre.



Un micro-trottoir a permis de recueillir l’avis de la population concernant cette nouvelle qui va enfin soulager les consommateurs. Et même si cette annonce est accueillie avec joie par certains consommateurs, beaucoup doutent encore de l’effectivité de cette décision.



Reportage.