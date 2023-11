Amy Ndiaye Gniby au MFB: « Je voterai votre budget car il est inclusif… »

La parlementaire Amy Ndiaye Gniby a pris la parole ce jeudi lors de l’examen du budget du ministère des finances. Ce, pour se prononcer sur la pertinence du budget qui est de 7000 milliards et qui prend en compte toutes les couches sociales du Sénégal. « Je voterai votre budget il prend en charge le développement et l’inclusion. Il y a l’efficacité et l’efficience dans la gestion des projets de développement du pays. Nous constatons que le Président Macky Sall est pour l’équité et l’inclusion. Donc, il est évident que le vote de votre budget garde toute sa pertinence « a indiqué la députée de Kaffrine.







Cheikh S. FALL