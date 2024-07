Amsatou Sow Sidibé regrette Baba Diao: « Avec ce pétrole que nous avons, sa présence était importante »

Selon l’actuelle présidente du Comité sénégalais des droits de l'Homme, le défunt Baba Diao avait encore sa place parmi nous. « Au moment où nous parlons de pétrole et de gaz chez nous, nous pouvons dire simplement que le Sénégal peut regretter son absence. Il avait en effet, réussi dans le domaine » dira Amsatou Sow Sidibé à la levée du corps du géant du pétrole rappelé à Dieu ce mercredi. L’Universitaire rappelle les qualités de l’homme d’affaires : « Il était généreux, affable, travailleur et avait une vision et un objectif pour son pays. Il a laissé un legs pour la jeunesse sénégalaise. Je l’ai connu quand j’étais candidate en 2012 et il m’a beaucoup soutenue».