Amélioration de la productivité laitière : « la production nationale de lait est passé de 6 % en 2012 à 9% en 2022 »(ANIPL)

L’Association nationale pour l’intensification de la production laitière (Anipl) a réceptionné, un lot de 1618 animaux constitué de 1274 génisses dont les 1200 sont subventionnées, 44 taureaux reproducteurs, 242 caprins et 58 Ovins. La cérémonie de remise de ces animaux s'est tenue ce 04 Février à la Ferme de Wayembam, en présence du chef de l'Etat Macky, le ministre de l'élevage et de la production alimentaire, Aly Saleh Diop entres autres responsables.



C'est dans le cadre la politique de l'amélioration génétique en vue de booster la production laitière du Sénégal que ces animaux ont été commandés par les membres et des non membres de l’Anipl. Le président de ladite, association, Mamadou Ba a profité de l'occasion pour remercier le président de la République Macky Sall et le ministre en charge de l'élevage pour tous ces efforts consentis. Grâce à ces subventions d'animaux reproducteurs de bonne qualité génétique et le projet d'acquisition sur l'instruction du président de la République, "la production nationale de lait est passée de 6 % en 2012 à 9% en 2022", a renseigné, Mamadou Ba.

Par ailleurs, les membres de l'association pour l’intensification de la production laitière, ont évoqué leurs difficultés notamment le foncier qui est devenu une réelle préoccupation pour eux. "Pour, la pérennisation des l'acquis et l'atteinte de l'objectif de l'amélioration de la productivité sont souvent bloquées par la question foncière. Il s'agit d'une part : de la régularisation du statut foncier des fermes . Et d'autre part, l'accès au foncier pour le développement des cultures fourragère sans les qurelles", a-t-il sollicité.