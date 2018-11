Amadou Gallo Fall réunit le gotha du basket-ball à la cérémonie d'inauguration d'un centre d'entraînement de NBA Africa

Ce lundi, l'institut Diambars de Saly (Mbour) a abrité la cérémonie d'inauguration d'un centre d'entraînement de NBA Africa. Une infrastructure sportive construite dans l'enceinte du centre de formation du président Saër Seck.



Amadou Gallo Fall a fait coup double pour séduire ses académiciens et le gratin de la balle orange. Le vice-président de la NBA en charge de l’Afrique a réuni ce lundi pas moins d'une dizaine de dirigeants du basket-ball, d'anciens joueurs de la NBA, des lutteurs, autorités sportives et politiques, entre autres. Pratiquement toute la crème du sport sénégalais et étranger était réunie au même endroit et a fait une photo de famille, après quelques discours.



On a pu croiser d'anciens joueurs de la NBA : Shareef-Abdur Rahimi, Olumide Oyedeji, Cheikh Samb, Astou Ndiaye et Desagana Diop. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ils sont assis en face du présidium, occupé par le ministre des Sports, Matar Bâ et Me Babacar Ndiaye, président de la FSBB. Sans oublier le président FIBA Afrique, Hamane Niang, qui a pris la parole en premier, devant le président de l'institut Diambars, Saër Seck, par ailleurs, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp).



Préparée en quelques semaines, la cérémonie d'inauguration d'un centre d'entraînement de NBA Africa n’est pas nouvelle dans son principe, mais inédit par son ampleur...