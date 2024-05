Amadou François Gaye, DG des Sénégalais de l’Extérieur au MAESE : « Nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution »

Soucieux de la persistance du drame causé par les flux migratoires irréguliers, l’Etat du Sénégal accompagné de ses partenaires techniques a mis en place le programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique Subsaharienne est mis en place. Occasion saisie pour tenir un atelier de partage et de stabilisation des termes de références du groupe travail technique autour de l'assistance à l'arrivée, la réintégration, la protection, la santé mentale et le soutien psychosocial.



Ainsi, le directeur général des sénégalais de l’Extérieur au ministère des Affaires Etrangères fait savoir que « l’immigration irrégulière est une situation déplorable. Je dirai même aller jusqu’au suicide. Nous sommes là pour trouver des solutions à ces migrants qui doivent retrouver leur dignité humaine », explique-t-il.



Toutefois, Amadou François Gaye au-delà de la mise en place des bureau BAOS sur l’échiquier national « la migration irrégulière est une chose qu’il faut éviter… aujourd’hui nous avons un souffle nouveau avec les nouvelles autorités qui prennent très au sérieux ce phénomène. Nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution… », note le directeur général des sénégalais de l’Extérieur au ministère des Affaires Etrangères.