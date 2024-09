Amadou Bâ vers ses nouvelles responsabilités: « Je ne cherche pas à construire un parti pour des élections… mais une démarche fondée sur l’écoute et le dialogue

Candidat arrivé 2e à la présidentielle de mars 2024, Amadou Bâ va faire une déclaration face à ses militants et responsables politiques acquis à sa cause. C’est dans le chapiteau au King Fahd Palace que l’ancien premier ministre va donner ses premiers mots politique depuis sa lettre annonçant une nouvelle voie, notamment, la « Nouvelle Responsabilité ».







L’objectif est de donner les nouveaux axes politiques à engager pour les prochaines élections à venir. « Notre responsabilité est grande au regard de ces drames et difficultés que nous traversons. Nous devons assurer la paix, la sécurité et la sûreté. Il est des moments dans la vie d’un homme , d’une nation où l’histoire semble retenir son souffle. Le Sénégal traverse une période de grandes attentes. L’heure est venue d’agir mais avec méthode et discernement » a soutenu le candidat à la dernière élection présidentielle assurant qu’il faut aller vers une démarche avec toutes les couches de la population sénégalaise. « Je ne cherche pas à construire un parti pour des élections » martèle t-il.











Ainsi, dira l’ancien premier ministre, après mûre réflexion, « j’ai décidé de répondre à votre appel. C’est pourquoi je souhaite que nous avancions en suivant la démarche de l’écoute et du dialogue. Ce qui construit un pays ne se fait pas en quelques jours ou quelques semaines. Nous devons suivre les consultations menant vers la création de cette nouvelle responsabilité. Au delà des ambitions ce parti sera au service d’une vision collective » a déclaré Amadou Ba qui appelle à relever les défis avec les différentes forces républicaines du Sénégal.