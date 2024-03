Amadou Bâ après les premières tendances : « Nous travaillons sur un dispositif…mais sachez que je suis respectueux du droit et de la République! »

C’est tard dans la nuit du dimanche au lundi que le candidat de la coalition BBY a foulé le sol de la permanence de l’Apr à Mermoz. Amadou Bâ après les premiers tendances, s’est exprimé devant les militants qui étaient massivement mobilisés au siège du parti républicain. « Tout le monde sait que je suis un républicain et que je respecte les institutions. Nous avons un dispositif de remontée politique. Nous y travaillons et dans quelques heures, nous vous donnerons notre position par rapport à tout cela. Je suis respectueux du droit et de la république », a martelé le candidat de la majorité qui reste confiant et appelle ses militants à la sérénité.