Amadou Bâ : « Je reste déterminé au service de mon pays »

Après avoir félicité le vainqueur de la présidentielle du 24 mars 2024 d’où il est sorti vaincu, le candidat de la mouvance présidentielle dit rester à la disposition de son pays.



« Je reste plus que jamais déterminé au service de mon pays et de mon peuple. Je remercie mes adversaires d’un soir car le Sénégal nous appartient tous » fait savoir Amadou Bâ à son ancien agent à la direction des impôts et domaines.