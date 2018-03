Ama Baldé sur sa déclaration polémique : "Si Balla Gaye II luttait contre un lutteur de Pikine..."

Interrogé sur sa déclaration qui a fait polémique dans l'arène et à Pikine plus particulièrement, Ama Baldé de préciser que c'était destinée à Gris Bordeaux. Allant plus loin, le fils de Falaye Baldé de dire que si Balla Gaye II luttait contre un lutteur de Pikine, il se rangerait du côté de sa localité. Et ça, selon Ama, il l'a bien signifié à Balla Gaye II, parce que dit-il "Pikine moy sama khol"