Aliou Sall sur le report de l’élection présidentielle : « Ceux qui portent ce combat sont les premiers ennemis du président Macky Sall »

Dans l’Entretien avec Dakaractu, l’ancien maire de la ville de Guédiawaye et non moins membre du secrétariat exécutif national, est sans équivoque : Pas de report de l’élection présidentielle. Une sortie dans un contexte où les langues se délient autour du sujet, permettra à Aliou Sall de mettre les pendules à l’heure. « Premièrement, tous ceux qui se manifesteront ouvertement pour soutenir un report de l’élection, me verront en face. Deuxièmement, ils sont les premiers ennemis du président Macky Sall », dira le frère cadet du chef de l’État qui invite ses camarades à la raison en pensant aux réalisations du président Macky Sall et à leur préservation. Mais également, l’ancien directeur de la caisse de dépôts et consignations, « alimenter cette question de report reviendrait à exposer le chef de l’État face à toutes les critiques : ce serait trahir le président… », fulmine Aliou Sall, remonté contre certains camarades républicains.