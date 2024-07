Aliou Sall solde ses comptes avec Mansour Faye: "C'est à cause de son arrogance que..."

Ça vole très bas entre Aliou Sall, petit-frère de Macky Sall et Mansour Faye, frère de l'ex Première Dame, Mariéme Faye Sall. Accusé de traîtrise par le beau-frère de Macky Sall, l'ancien Maire de Guédiawaye n'a pas raté le maire de Saint-Louis. "Désormais, quand on me lance une pierre , je renvoie trois pierres, voire une bombe", avertit l'ancien directeur de la CDC.

Ce dernier ne porte pas de gants pour exprimer son ressenti . " Je ne devais même pas répondre, mais c’est comme un âne qui braie . À chaque fois qu’il parle, il fait de graves bêtises devant les Sénégalais, avec des propos insensés, médiocres… (...) C'est à cause de l'arrogance de Mansour Faye que le régime de Macky est tombé ", a martelé Aliou Sall. Mieux, poursuit-il, "le cercle restreint de Macky l'a mis dans cette situation (chute du régime de l'APR). (...) J'étais contre le 3e mandat... Quand on a agité le report de la présidentielle, j'ai dit tout haut, qu'on ne devait pas reporter la présidentielle", a révélé Aliou Sall lors d'un entretien spécial avec le journaliste Babacar Fall.