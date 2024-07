Aliou Sall se lâche : « Le schéma à la tête de l’Apr, c’est Mansour Faye … Amadou Ba est une bonne alternative pour le Sénégal, mais la reconfiguration est nécessaire »

L’ancien maire de la ville de Guédiawaye a passé plus de 50 minutes sur les ondes de la Rfm pour faire le survol de l’actualité nationale. La situation dans l’Alliance pour la république a été au cœur de cet entretien avec nos confrères du côté de la corniche. Aliou Sall, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est d’avis que « la politique autrement doit se faire et être portée par des hommes intègres et soucieux du développement durable du pays. « La politique ne me préoccupe pas trop. Cela ne veut pas dire que je vais faire la cour à ceux qui sont au pouvoir. Ce que j’ai vécu dans l’Apr, je ne pourrais le revivre dans une autre entité politique. Il faut, en politique, avoir une idéologie, une organisation et enfin un leadership affirmé comme l’a été Macky Sall avec la coalition Benno Bokk Yakaar » a lancé l’ancien directeur de la caisse des dépôts et consignations. Concernant l’ancien premier ministre Amadou Ba, Aliou Sall ajoute : « C’est un homme qui peut être une alternative pour le Sénégal. Nous avons commencé à discuter. Mais je suis dans une période où je dois faire des choix politiques. Je pense qu’il doit y avoir une reconfiguration politique avec la gauche pour constituer une large coalition. D’ailleurs, Amadou Ba peut bien en faire partie. Pourquoi pas ? » s’interroge le sieur Sall. Ce dernier qui, par ailleurs, semble déjà faire ses valises pour « de nouvelles aventures politiques », tire à boulets rouges sur l’Apr et les manigances qui y sont orchestrées : « tout porte à croire que le parti APR est dans un tourbillon dynastique. Il y a des manigances. Un cercle restreint est à l’œuvre pour porter Mansour Faye à la tête du parti. Même pour qu’il soit candidat à la dernière élection, ils ont remué ciel et terre pour y parvenir » révèle Aliou Sall.