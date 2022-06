Aliou Cissé sur Ilimane Ndiaye : « Plus on le laissera grandir, plus il évoluera et apprendra... »

« C'est un joueur très jeune, qui a beaucoup de talent. C’est un joueur à vocation offensive. Il peut jouer en excentré gauche, droit ou attaquant. Il est en train de progresser. On le voit. On attend beaucoup de lui, de même que Demba Seck. J’ai toujours dit que la chose la plus importante, c’est de laisser du temps aux jeunes, qui doivent apprendre. Et il doit continuer à grandir et à apprendre. Plus on le laissera grandir, plus il évoluera et apprendra. Je n'ai aucun doute là-dessus. »