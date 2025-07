Aliou Cissé, au bord du départ en Libye / 04 mois sans salaire

L’aventure d’Aliou Cissé à la tête de la sélection libyenne pourrait tourner court. Nommé en mars dernier, l’ancien sélectionneur du Sénégal n’a toujours pas perçu le moindre centime de son contrat, et menace désormais de quitter son poste. Avec un contrat estimé à 76 000 euros mensuels, Cissé figurait parmi les entraîneurs les mieux rémunérés du continent, juste derrière Vladimir Petkovic (Algérie). Mais depuis sa signature, aucun versement n’a été effectué, plongeant le technicien dans une impasse financière et morale.



Sur le plan sportif, les débuts de Cissé sont loin d’être flamboyants: Match nul face à l’Angola (1-1), défaite contre le Cameroun (1-3).



Des résultats qui laissent la Libye 3e de son groupe dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026, à quatre longueurs du leader camerounais.



Face à cette situation, Cissé a fixé un ultimatum clair : « si ses salaires ne sont pas réglés d’ici le jeudi 17 juillet, il quittera ses fonctions. Une décision qui pourrait désorganiser la préparation de la Libye, attendue en septembre pour des matchs cruciaux contre l’Angola et l’Eswatini.