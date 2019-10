Ali Maal, entraîneur du Port : « Le Sénégal est en train de montrer que nous avons de bons joueurs et un bon football… »

Avec une entame de match assez compliqué ce match aurait pu tourner à la correction, sauf que le Sénégal a su trouver son identité de jeu pour se relancer. Une observation que partage d’ailleurs Ali Maal qui a particulièrement apprécié la prestation de Sadio Mané : « Beaucoup pensaient que le Sénégal allait prendre une raclée. Les premières 15 minutes on n’a bafouillé notre football, mais après le but on s’est repris, même si on ne s’est pas créé beaucoup d’occasion lors de la première période. Seulement on n’a eu un grand Sadio Mané, un grand joueur qui a su étaler tout son talent durant toute la partie, il mérite même d’être l’homme du match. » souligne le coach du Port.



Même si cette rencontre était amicale, les 90 minutes ont montré à souhait que Tite et Cissé se sont bel et bien livré un duel de tacticien, selon le coach Maal : « Tactiquement, en première mi-temps, on a eu des problèmes de replacement surtout des pertes de balles inutiles lors des 20 premières minutes. Après le but, l’équipe s’est ressaisie, les joueurs se sont rendus compte qu’ils pouvaient revenir dans la partie a condition de jouer sereinement. Ce genre de matchs sont très bon, le Sénégal est en train de montrer que nous avons de bons joueurs et un bon football. »



Un discours fort à la pause, combiné à une réaction d’orgueil de Sadio Mané et Cie, a permis aux « Lions » de se relancer au retour des vestiaires. « La deuxième mi-temps a été meilleure que la première. L’équipe s’est créée des occasions, on a eu 6 tirs au but et pas mal de corners. Aliou Cissé a décidé de mettre ce bloc bas par rapport au profil de l’adversaire, ce qu’il faut surtout retenir c’est le comportement des joueurs et le contenu du match. C’est ce qu’on voulait voir le comportement de l’équipe par rapport à ces grandes équipes, par rapport à ces grands joueurs. Nous aussi nous avons de joueurs tels que Mané, Gana, Kalidou Koulibaly… » constat-il…



Enfin, il relèvera des manquements dans le jeu collectif Sénégalais, notamment au niveau de l’animation offensive et par rapport aux pertes de balles répétées : « C’est souvent dans la phase offensive que nous avons des problèmes, la projection vers l’avant fait défaut, Ismaela Sarr qui bafouille un peu son football. Avec des rectifications on devrait avoir une meilleure équipe du Sénégal. » conclura-t-il tout en se félicitant du résultat qu’il estime satisfaisant.