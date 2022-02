Alerte post-élections locales : L’ONP dénonce une violation de la loi sur la parité dans les bureaux des conseils municipaux et départementaux.

Dans le cadre du suivi des résultats issus des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, l’Observatoire National sur la Parité (ONP) a tenu un point de presse, ce mardi 15 février.



Une occasion pour l’Observatoire à travers sa présidente de partager les premiers résultats et de faire le point sur l’application de la loi sur la parité dans les Bureaux des Conseils municipaux et départementaux.



Pour rappel, c’est par le biais du réseau national de veille et d’alerte mis en place par l’observatoire que ce dernier a constaté de nombreux cas de violation de la loi sur la parité dans certains bureaux de vote mis en place. Elle soutient que soit cela est fait de manière délibéré (refus) soit par méconnaissance.

7 cas de violation ont été recensés pour les conseils départementaux et 80 cas au niveau des conseils municipaux un chiffre « trop grand » selon la présidente de l’observatoire.



C’est le lieu pour Fatou Kiné Diop, présidente de ladite institution, de rappeler la mission de celle-ci qui n’est pas de saisir la justice, mais de saisir les autorités administratives dans l’optique de faire respecter la loi 2010-11 concernant la parité promulguée par le gouvernement le 28 Mai 2010.



« Nous demandons solennellement aux maires déjà installés de reconstruire leur bureaux et exhortons ceux non encore installés de bien vouloir respecter la loi de la parité lors de la composition de leurs bureaux... »