Air Sénégal : un vol à destination de Lyon atterrit à Marseille, et les passagers mis dans un bus qui prend feu sur l'autoroute.

Les passagers des vols Marseille-Lyon et Lyon-Dakar HC427 de Air Sénégal sont en train de vivre la pire journée de vie.



En effet, pour une raison de contrainte opérationnelle, les vols Marseille-Lyon et Lyon-Dakar HC427 n’ont pu être effectués selon le programme habituel. Conséquence : les passagers sont débarqués à Marseille et mis dans un bus de remplacement par la compagnie, pour rallier Lyon, conformément à sa politique de prise en charge des irrégularités d’exploitation.



Les passagers ne seront malheureusement pas au bout de leurs peines. En effet, lors de leur voyage vers Lyon, le bus des clients impactés aurait malheureusement pris feu...