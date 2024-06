Air Sénégal devant les tribunaux : Les condamnations s’enchaînent contre la compagnie nationale

Les récriminations ne se limitent pas seulement aux couacs lors des voyages des clients de Air Sénégal. La compagnie nationale dans l’œil du cyclone ces derniers jours, enchaîne les condamnations devant les tribunaux. Rien que ce 7 juin, « trois affaires concernant Air Sénégal ont été vidées devant la Chambre du contentieux des sociétés commerciales, des ventes commerciales et des transports du tribunal de Commerce de Dakar », apprend Libération dans sa parution de ce samedi.







Aussi, suite à une plainte, Air Sénégal a été condamnée à payer à la Sci El Ali la somme de 29.240.980 Fcfa en principal, outre celle de 3.000.000 Fcfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Air Sénégal a été aussi condamnée dans l'affaire l'opposant au cabinet A&A Strategy and Investment Ad. visory Sas. Une autre affaire, évoquée le même jour, met en scène Protec Suarl et la compagnie aérienne nationale.