Agro-Alimentaire : L'ITA inaugure un nouveau laboratoire de Tests Sensoriels…

L’Institut de Technologie alimentaire a bénéficié d’un nouveau laboratoire de Tests Sensoriels qu'il a inauguré ce jeudi 20 octobre.



Un bijou très sophistiqué destiné aux centres de recherche, universitaires, industries et entreprises du Sénégal a été financé par l’USAID à travers un projet intitulé Laboratoire d'Innovation Mil et Sorgho (SMIL), géré à l'Université du Kansas.



Ce laboratoire sensoriel régional à l'ITA renforcera la capacité des sciences sensorielles et positionnera davantage l'Institut en tant que centre subsaharien de développement de produits et va davantage inclure le consommateur comme élément important de la chaîne de valeur.



Ce laboratoire va aider à renforcer l'assurance qualité et le contrôle qualité des produits alimentaires en respectant les attentes des consommateurs. Il va servir de lien entre la recherche développement et les segments de marché. Ces derniers vont inclure toute la chaîne en commençant par la production, en passant par la transformation, la distribution et la commercialisation. Ce qui va aussi faciliter à l'ITA l’accompagnement des structures s'activant autour de la recherche en agroalimentaire pour développer des produits de qualité nutritionnelle et qui respectent les normes internationales.