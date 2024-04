Agriculture, Pêche, elevage: Bassirou Diomaye Faye invite à investir plus et mieux dans les trois mamelles nourricières de notre pays

Dans son message à la nation, à la veille de la fête de l'indépendance, le 3 avril 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye a appelé à investir plus et mieux dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Il promet de faire bénéficier aux véritables producteurs les subventions de l'Etat.



Ainsi, indique le Président, "il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l’agriculture, la pêche et l’élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays", fait-il savoir.



"Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires", a martelé le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.