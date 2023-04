Affrontements à Cambérène : Des médiations sont entamées pour désamorcer la bombe

L’emprisonnement du promoteur Mbaye Fall qui a fini par remonter la population de Cambérène a fait sortir la famille Layène de sa réserve. C’est en effet, Bassirou Thiaw Laye, fils du défunt Khalifa Seydina Issa Thiaw Laye qui a fait face à la presse cet après-midi pour regretter les actes qui se sont déroulés dans ce lieu saint, Cambérène, jeudi dernier.



D'ailleurs, une information de dernière minute est parvenue lors de la conférence de presse qui avait une allure de dénonciation.

Bassirou Thiaw Laye a informé que des médiations ont été entamées et que ce qui s’est déjà déroulé à Cambérène ne se reproduira plus. Cependant, le fils Seydina Issa Thiaw Laye appelle les autorités et en premier, le chef de l’État pour qu'il prenne les précautions nécessaires afin de garantir la paix et la stabilité, notamment dans ce lieu où repose Seydina Limamou Rouhou Lahi.



Enfin, Bassirou Thiaw Lahi appelle les populations de Cambérène en particulier les jeunes à apaiser les cœurs et à sauvegarder le legs que les dignitaires et hommes religieux de cette cité leur ont laissé...