Affaire des passeports diplomatiques/ Me Moussa Diop révèle: « J’ai vu quelqu’un qui n’est pas ministre qui a obtenu 5 pour sa famille dont un pour sa fille de 2 ans et demi »

La confiscation de passeports diplomatiques d’anciens ministres est le sujet le plus débattu depuis plus de 24h. Après que la parlementaire Adji Mbergane Kanouté s’est indignée de cette situation, d’autres pensent que la détention de cette pièce honorifique doit être en relation avec la fonction. « Que veulent les gens? C’est tout à fait normal qu’à la fin de la fonction de ministre, le passeport diplomatique soit confisqué » a martelé le président de AG/ Jotna, Me Moussa Diop lors de son passage ce lundi dans l’Entretien sur Dakaractu. Pire, le membre de la coalition Diomaye President de révéler qu’il y a effectivement « quelqu’un qui détient 5 passeports diplomatiques pour sa famille, dont un pour sa petite fille que n’avait que 2 ans et demi… ».