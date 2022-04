Affaire de recrutement à la Mairie de Dakar : Après les séries de réactions, place à la passe d’armes entre Thierno Alassane Sall et Barthélémy Dias.

Thierno Alassane Sall : « Barthélémy Dias a fait ce que l’opposition reproche à Macky Sall »



Décidément, ce n’est pas demain la fin du débat sur les recrutements de Guy Marius Sagna et du capitaine Oumar Touré par le maire de Dakar, Barthélémy Dias, dans son cabinet. Pour le président du Parti la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall qui s’est prononcé sur cette affaire, l’actuel maire de Dakar a fait effectivement ce que l’opposition reproche au président Macky Sall. Ce qui devient très grave aux yeux de l’ancien ministre de l’énergie du gouvernement de Macky Sall. « Ce qui se passe dans ce pays là est très grave. Le débat à la mairie de Dakar auquel nous assistons, le recrutement du capitaine Touré et le machin, c’est très grave. C’est le reniement. Et c’est pourquoi, je dis que nous n’avons pas les mêmes objectifs avec les gars. Quand j’évoque les assises nationales, une nouvelle façon de gérer, Abdourahmane Diouf n’ose pas le faire encore moins le juge Dème. Comme quoi que tu sois élu maire et tu recrutes ta bande de copains. Qu’est-ce qu’il reproche à Macky Sall ? C’est le recasement de la clientèle politique. Qu’est-ce qui est promis dans les assises nationales ? Que même pour occuper un poste de directeur général, on procédera à un appel d'offres. Et maintenant, tu te réveilles un bon jour pour recruter tes copains qui sont en maille avec la justice, alors que le conseil municipal qui donne son aval au maire ne s’est même pas prononcé », s’est désolé Thierno Alassane Sall, lors d’une émission à la 7TV.



Pour le membre de la coalition « PRÊT à AGIR avec ETIC pour AWALÉ Sénégal ci RÉEWUM NGOR », c’est au conseil municipal d'apprécier le besoin de recrutement et le maire procède à un appel à candidature. Mais, regrette le leader de la République des valeurs, ce qui s’est passé à la ville de Dakar ne respecte nullement les procédures administratives, comme le chante du matin au soir l’opposition. « C’est le conseil municipal qui vote le budget et approuve la décision de recruter un personnel avant que le maire ne procède à un avis de vacance de poste et recrute suivant des procédures régulières. Maintenant le maire bafouille toute cette procédure pour dire qu’il est le responsable. Ça ne respecte plus les règles de l’administration du pays. Et après les gens continuent de le commenter en créant un buzz artificiel. C’est au pied du mur qu’on reconnaît l’artisan. Lorsque j’étais à l’ARTP j’avais beaucoup de militants qui étaient à Thiès et je pouvais les recruter au ministère des transports aériens. À l’ADS j’ai catégoriquement refusé de recruter. À la Sotrac, même chose, j’ai catégoriquement refusé. Je parle sous le contrôle de Dame Diop et ça m’a valu ce que ça m’a valu politiquement. Les gens continuent de faire ce qu’ils font pour dire qu’ils veulent changer Macky Sall pour changer le pays, il faut que le débat soit plus élevé que ce niveau », invite Thierno Alassane Sall.



Barthélémy Dias : « Il n’y a aucun sénégalais soucieux de démocratie et de justice, qui pourrait s’indigner des actes que nous avons posés »



Un message qui est loin de tomber dans l’oreille d’un sourd. D’autant plus que le maire de Dakar a apporté la réplique à la sortie de Thierno Alassane Sall et face aux nombreuses agitations faites sur cette affaire de recrutement. Barthélémy Dias qui semble minimiser les réactions, dit ne trouver rien d'illégal sur les recrutements opérés à la ville de Dakar. Par ailleurs, Barthélémy Dias n’a pas manqué de lancer quelques piques à Thierno Alassane Sall, candidat malheureux aux dernières locales. L’édile de Dakar estime que le président de la république de valeurs peine toujours à digérer sa défaite. Il l’invite à cet effet à respecter la volonté divine.



« Il n’y a aucun sénégalais en général et aucun Dakarois en particulier, soucieux de démocratie, d’équité et de justice, qui pourrait s’indigner des actes que nous avons posés depuis notre arrivée à la mairie de Dakar. Par contre, ceux qui n’ont pas encore digéré leur défaite, je les invite à respecter la volonté divine. Je demande aussi à ceux qui ont des privilèges d’être élu comme conseillers à la ville de Dakar, de faire preuve de tenue et de retenue », réagit le maire de Dakar lors d’une rencontre du conseil municipal tenue hier...