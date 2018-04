Affaire Yaye Fatou Diagne/Serigne Mboup : le maire de Guédiawaye était accompagné de son épouse lors de ce fameux dîner

La vidéo où l’on montre Bamba Fall dansant au son traditionnel du Ngoyane n’a pas encore fini de faire parler d’elle. Outre le fait d’avoir semé la confusion chez certains khalifistes qui croient détenir la preuve par l’image que le maire de la Médina a transhumé, l’élément, tel un ouragan dévastateur, a emporté le plus célèbre couple du Saloum que formait Yaye Fatou Diagne et Serigne Mboup.



Il nous est revenu qu’il s’agissait d’une cérémonie organisée par l’ex-femme de Ahmed Khalifa Niasse, suite à une rencontre de l’Association des maires du Sénégal (Ams) qui eut lieu dans la région de Kaolack.



Était présent à ce moment de détente Aliou Sall, frère du chef de l’État et président de l’Association des maires du Sénégal (Ams), accompagné de son épouse. Il y avait aussi d’autres édiles tels Mbaye Dione, Omar Ba, Mme Kanté du Grand parti...