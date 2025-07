Affaire Soussoung à Mbour : Le procureur classe une partie du dossier et ouvre une information judiciaire pour sept manifestants

Il y a du nouveau dans l'affaire Soussoung qui avait secoué le village du même nom. Selon des informations de Dakaractu Mbour, le procureur de la République vient de prendre une décision importante concernant les personnes interpellées dans le cadre des manifestations.





Ainsi, le dossier des 17 personnes arrêtées pour rassemblement illicite et manifestation non autorisée avant l'incendie a été classé sans suite. Ces individus, interpellés lors des premiers mouvements de contestation, ne feront l'objet d'aucune poursuite judiciaire.



En revanche, les sept personnes arrêtées après l'incendie, soupçonnées d'implication directe ou indirecte dans les actes de violence ou de dégradation qui ont suivi, font désormais l'objet d'une information judiciaire ouverte par le parquet. Ces individus pourraient être poursuivis pour des faits plus graves, dont la nature sera déterminée au cours de l'enquête menée par le juge d'instruction.