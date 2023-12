Affaire Imam Oumar Sall : Le collectif des Talibé Cheikh satisfait du verdict...

Ils étaient plusieurs Talibé Tidiane à attendre le verdict du Tribunal de Dakar dans l'affaire Oustaz Oumar Sall. Un verdict d'apaisement et de satisfaction pour les Talibé Cheikh qui se sont sentis offensés par les propos du prêcheur.



Moussa Gaye, président du Collectif International des Talibé Cheikh a réagi au micro de Dakaractu : "nous sommes des citoyens et nous croyons à la justice de ce pays. Le verdict donné par la justice, nous satisfait. Il a écopé d'un sursis de 6 mois. S'il refait un délit pareil durant cette période, il aura une condamnation ferme. Nous sommes des musulmans et nous n'avons aucun intérêt à faire emprisonner Oumar Sall. Nous étions en colère et nous avons porté l'affaire devant la justice. Nous sommes tous des Talibé et nous appartenons tous à une même religion qui est l'Islam..."