Affaire Gana Guèye / Pression supposée de Crystal Palace sur Kouyaté : Patrick Vieira vole au secours des sénégalais…

Alors que la polémique enfle de plus en plus concernant l’affaire désormais appelée « Idrissa Guèye », l’entraineur de Crystal Palace, Patrick Vieira, a dévoilé sa position. En conférence de presse d’après match de Premier League, Everton contre Crystal Palace (3-2), il a calmé le jeu sur Guèye et affiché son soutien à son joueur Kouyaté…



Quelques temps après avoir publiquement soutenu sur un réseau social son concitoyen sénégalais, Gana Guèye, qui aurait refusé de porter le maillot LGBT avec le PSG, Cheikhou Kouyaté aurait reçu des pressions de la part de son club Crystal Palace. Le club anglais envisagerait de revoir sa position sur le renouvellement du contrat du joueur.



Mais, pour Patrick Vieira « Ce qui est clair pour moi et mon club c’est que nous soutenons Cheikhou Kouyaté et que nous nous battons contre toutes les formes de discrimination. »



Pour ce qui est de l’affaire en question, très mesuré, il avait à son tour demandé si, « il (Idrissa Guèye) a refusé de porter un certain maillot ? » poursuivant dans sa logique de recoupements des faits, le coach de Palace de relancer à l’endroit de la presse. « Il a fait une déclaration ou le Paris Saint-Germain a fait une déclaration ? »



Pour l’ancien international français et ex capitaine des Gunners d’Arsenal : « C’est ça le problème parce qu’il y a beaucoup de commentaires venant de France. J’ai lu les informations et je n’ai jamais une déclaration du Paris Saint-Germain ou du joueur, les gens supposent. Donc avant de conclure nous devons être sûr de ce dont nous parlons avant de créer quelque chose de vraiment négatif… »